Fuoco al Campo volo di Cogliate. Bruciati 4 hangar e 7 ultraleggeri

Quattro hangar distrutti e con essi anche i 7 aerei ultraleggeri che custodivano: è pesantissimo, in termini economici, il bilancio del violento incendio divampato ieri pomeriggio al Campo volo di Cogliate. L’allarme è scattato verso le 15 dalla struttura di via Bernardino Luini, che si trova in mezzo alla campagna, vicino al confine con Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Qui da anni è attiva la Asd Campo volo, società che promuove le attività di volo attraverso una scuola di formazione, e ospita una pista per decollo e atterraggio di ultraleggeri oltre a diversi hangar per il ricovero dei velivoli. Qui c’è anche la sede di un nucleo di Protezione civile.

"Ci siamo accorti innanzitutto che è saltata la corrente elettrica all’interno di uno degli hangar, siamo arrivati qui per controllare ma ormai l’incendio era già partito da uno dei depositi e ha intaccato velocemente anche quelli accanto", racconta Marco Alberti, direttore tecnico della scuola volo Cogliate Vfr Campus. "Tra gli aerei distrutti ce n’è anche uno della scuola, un brutto colpo per noi". Insieme alle fiamme, si è levata subito una colonna di fumo nero denso, dovuto alla combustione di resine e plastiche che, grazie anche al cielo particolarmente terso, è risultata visibile a diversi chiometri di distanza. Sul posto sono accorsi numerosi mezzi dei vigili del fuoco provenienti da vari distaccamenti.

Anche il sindaco Andrea Basilico ha raggiunto la sede del Campo volo per rendersi conto della situazione. "Al momento non risulta alcun problema in riferimento ai fumi provocati dall’incendio. Arpa sta monitorando la situazione", ha spiegato il primo cittadino, facendo diramare anche un avviso sul canale WhatsApp del Comune. Presenti anche polizia locale, carabinieri della compagnia di Desio e della tenenza di Cesano Maderno. Le operazioni di spegnimento dell’incendio si sono protratte per quasi due ore, con l’arrivo di diverse autobotti a supporto delle prime squadre di pompieri. Non ci sono né feriti né intossicati, ma i danni provocati dall’incendio sono ingentissimi, centinaia di migliaia di euro. Saranno le forze dell’ordine con i rilievi tecnici dei vigili del fuoco a provare a risalire alle cause del devastante incendio.