Monza, cancellati i fuochi di San Giovanni: “Oggi c’è una nuova sensibilità ambientale”

Monza – Cancellati i fuochi di San Giovanni. Sicuramente per quest'anno e, probabilmente, per tutto il mandato dell'Amministrazione Paolo Pilotto: “Ora c'è una nuova sensibilità ambientale in città”, ha detto il sindaco. E poi “l'anno scorso abbiamo dovuto pagare 13 milioni di euro di bollette per il caro energia, non ci sembrava corretto spendere 100mila euro per i fuochi”. Un mezzo terremoto.

I fuochi di San Giovanni – già annullati durante la pandemia –pOL sono sempre stati il simbolo delle celebrazioni dedicate al copatrono della città. Un evento capace di richiamare in città decine di migliaia di persone anche da fuori provincia per lo spettacolo pirotecnico accompagnato da una colonna sonora con un tema speciale a ogni edizione. Adesso, però, la musica è finita. E la tradizione viene messa da parte.