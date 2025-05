Fragranze artistiche. I profumi di Blu Italia esaltano la bellezza

Tutto ciò che fa profumo si trova da Blu Italia (Meda). La società nasce dall’intesa di Alberto Mariani e Alessandra Brenna (con 15 dipendenti), con esperienza ventennale nel settore, che hanno voluto unire le rispettive conoscenze per progettare e realizzare prodotti di classe, dedicati a una clientela esigente e attenta alla qualità. Producono profumatori per ambiente, candele, spray per tessuti e profumi per la persona con materie prime italiane.

Dopo anni di dedizione e passione nel campo della profumazione, è nata l’idea di realizzare una linea di profumatori ambiente di elevata qualità e bellezza, abbiamo quindi dato vita all’esclusiva linea “Purho Milano”, oggetti che rappresentano un’eccellenza del made in Italy. Sono alla continua ricerca di nuove fragranze e materie prime per garantire sempre l’utilizzo di quanto di meglio il mercato possa offrire. Anche il nome “Blu”, diverso dalla dizione anglosassone, sancisce “l’italianità dell’azienda” che lavora tutti i suoi prodotti nel laboratorio di Meda. Già all’ingresso il visitatore viene catturato da un mix di essenze per la profumazione di ambienti, persona e bucato. "Siamo specializzati in profumeria artistica - spiega Alberto Mariani -, quella che esula dai prodotti commerciali, per un target di lusso che punta all’alta qualità".

L’azienda è nata nel 2013, ma affonda le radici nella laboriosa tradizione brianzola. Infatti, Alberto rappresenta la quarta generazione di una nota famiglia di saponieri, originaria di Seregno, i Mariani, soprannominati “Chec”. "Mio bisnonno Giuseppe - rievoca Mariani - vinse la medaglia d’oro all’Esposizione universale di Parigi nel 1931. Fu uno dei primi a inventare il sapone vegetale con palma e cocco, invece che di origine animale con sego e cocco. Fu un precursore dei principi di sostenibilità e di etica vegan dei giorni nostri". Anche il nonno Giuseppe (stesso nome) e il papà Antonio hanno proseguito l’attività di famiglia che oggi produce per la linea Mazzolari di Milano, nata come parrucchiere, poi produttore di una linea per capelli e poi precursone nel campo della profumazione. Quindi l’azienda odierna, con sede operativa a Meda, rientra in una filiera di imprenditoria lombarda che ha saputo evolvere e stare al passo con i tempi.

"Partecipiamo alla Fiera dell’Artigianato da 4-5 anni - ricorda Mariani - e abbiamo accolto l’invito anche per questo altro evento estivo perché crediamo che sia un’ottima occasione di visibilità". Il prodotto di punta per la Fiera è il profumo da bucato per lavatrice, già distribuito online dalle grandi catene, ma che qui è soggetto a una scontistica interessante. Visitano lo stand clienti affezionati e altri nuovi che si avvicinano e scoprono un primo campione e poi ritornano a fare l’ordine, accolti in uno spazio moderno e accattivante. "Noi siamo a Meda, la culla del design - ricorda Mariani - perciò per l’allestimento dello stand abbiamo i nostri mobilieri di fiducia. Trasferiamo il nostro know-how ai giovanissimi che vengono in azienda per stage e alternanza scuola/lavoro".

C.B.