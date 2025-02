Fiorin, primo podio tra le big. Successo sfiorato all’Uae Tour

Sara Fiorin e l’emozione della prima volta sul podio World Tour. La brianzola è arrivata a un passo dal successo nella quarta e ultima tappa dell’Uae Tour per donne elite che si è svolto negli Emirati Arabi. Seconda classificata alle spalle della campionessa europea Lorena Wiebes, olandese del Team Sd Worx Protime. "Non ho parole per spiegare questa emozione - racconta Sara, che corre per la Ceratizit Wnt Pro Cycling -. Sono arrivata vicina alla vittoria, battere la Wiebes sarebbe stata una grande impresa". Un esordio da sballo per la giovane Fiorin, classe 2003 di Baruccana di Seveso, che nella prima frazione del Tour era riuscita a entrare in top ten. L’Uae Tour è stato positivo anche per Alice Maria Arzuffi della Laboral Kutxa Fundacion Euskadi.

L’atleta di Seregno ha chiuso in quindicesima posizione la classifica generale. Per quanto riguarda l’altra seregnese, Maria Giulia Confalonieri (Uno X Mobility) si è classificata al nono posto nella seconda tappa con arrivo ad Al Mirfa. Infine, la besanese Cristina Tonetti (Laboral Kutxa Fundacion Euskadi) ha corso in supporto di Arzuffi, riuscendo a togliersi la soddisfazione di indossare la maglia di leader dei Traguardi Volanti Intermedi.

Danilo Viganò