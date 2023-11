Festival della Sostenibilità. In arrivo cento alberi

Avis Green Project: per ogni 50 donazioni all’anno verrà piantato un albero a Monza. Quindi il prossimo 18 novembre, in via Debussy verranno piantati 100 alberi, rispetto alle 5.000 donazioni del 2022, per aumentare il verde in città e promuovere la solidarietà. Lo ha annunciato il presidente di Avis Monza Andrea Radaelli, ieri durante il primo appuntamento della “Monza Fast Future – Festival della sostenibilità”, iniziativa del Comune di Monza, in collaborazione con Pro Monza. Tre gli appuntamenti: associazioni in piazza ieri, giovedì 16 incontro con gli studenti al Liceo Nanni Valentini, martedì 21 e mercoledì 22 in Villa Reale. "L’evento ha come obiettivo quello di raccontare le realtà virtuose già esistenti sul nostro territorio, promuovere il dialogo tra i principali attori dei settori di riferimento - spiega l’assessora all’Ambiente Giada Turato - per capire a che punto siamo con transizione ambientale e mobilità sostenibile". L’iniziativa è stata accolta a più livelli: “Monza Fast Future” trova il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, nonché di Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, con la collaborazione di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Anpci (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani), Confcommercio, Confservizi, Assolombarda e Apa Confartigianato. Sono tante le realtà che hanno subito manifestato il loro interesse e il loro pieno supporto, tra cui Trenord, Evai, Esselunga, Lombarda Motori, Thermo Fisher Scientific, Sapio, Fratelli Masciaghi, Autoguidovie, Acinque, Brianzacque, AEB, Montello, Dott.

C.B.