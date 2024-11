Festa di Halloween pericolosa. Sequestrati 100mila giochi

Questa volta lo scherzetto aveva la divisa della guardia di finanza. Sono stati sequestrati oltre 100mila giocattoli e articoli per la festa di Halloween. Il Comando provinciale della guardia di finanza ha disposto infatti una intensificazione dei controlli, con particolare riguardo al contrasto dell’importazione e vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza.

I Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza hanno eseguito un controllo in un maxi emporio di Vimercate, trovando oltre 69mila prodotti tra giocattoli, maschere, vestiti, cerchietti, adesivi e kit di perline per comporre collane per la festa di Halloween, risultati privi della marchiatura “CE”.

Tutto sottoposto a sequestro e il legale rappresentante della società segnalato alla Camera di Commercio per l’applicazione di sanzioni di cospicua entità. Le Fiamme gialle hanno anche sottoposto a sequestro penale oltre 33.000 dispositivi medici di ausilio alla mobilità (bastoni per deambulazione) e materiale elettrico non conformi alla normativa Europea, con denuncia a piede libero dell’imprenditore per frode in commercio.

In un maxi emporio di Bernareggio sono stati sequestrati 2.400 articoli per la festa di Haloween (maschere, forconi, finti baffi, occhiali giocattolo), destinati soprattutto agli adolescenti, sempre privi del marchio “CE”

e potenzialmente pericolosi.

Da.Cr.