Femminile Plurale Il talk show per tutte all’auditorium

Un talk-show per raccontare come si parla di donne. Vimercate apre la rassegna dell’8 marzo con una chiacchierata fra Oscar Innaurato della rete Brianza Oltre l’Arcobaleno e Benedetta La Penna, scrittrice, speaker radiofonica e attivista, con la partecipazione di Elena Lah, assessora alla promozione della Città. Il tema dell’incontro sarà la narrazione del mondo femminile, dalle fiabe alla cronaca. Il linguaggio e la scelta delle parole possono fare la differenza? Queste alcune delle domande a cui si proverà a rispondere. "Il primo evento di Femminile Plurale parte dalla data simbolo, ma è importante che continui ogni giorno l’attenzione ai diritti, per questo Marzo Donna durerà tutto l’anno, perché i simboli si trasformino in azione", dice Lah. Appuntamento domani alle 21 nell’auditorium della biblioteca. Ingresso libero. Bar.Cal.