Federico Malegori, il presidente che sogna di portare i “granchi ” in A2

Non si prende i meriti degli altri. Perché, giustamente, riconosce come "in acqua ci vadano i ragazzi, io posso solo sostenerli da fuori".

Intanto, però, è evidente come i suoi primi mesi da presidente del Nuoto Club Monza siano stati senza respiro. Un’impresa non facile, perché Federico Malegori, 30 anni, dallo scorso ottobre ha sostituito Franco Fossati, 75 anni, fondatore e presidente del Ncm dal 1998, anno della costituzione. Il testimone ricevuto da Fossati, attuale presidente onorario, era dunque pesantuccio. Ma Federico, legale rappresentante della Malegori Servizi Srl., non ha fatto una piega e si è sistemato senza timori sul ponte di comando del vascello biancorosso.

A dargli qualche gioia in più è finora stata la formazione di serie B, dominatrice della stagione regolare, vincitrice della semifinale playoff a spese del Club Nautico Marina di Carrara. Tra la serie A2, mai raggiunta finora, e i “granchi”, ora c’è solo la finale con il Dream Sport Firenze. Gara-1 è in calendario sabato 31 maggio alle 17.30 nella Piscina Pia Grande. Il ritorno verrà giocato a Firenze mercoledì 4 giugno. Sabato 7 giugno, sempre a Monza, è in calendario l’eventuale bella.

"Ed è per questo motivo – ammette il responsabile del Ncm, già giocatore per una decina d’anni nelle giovanili biancorosse – che attribuisco a noi il 51% delle possibilità. La stagione, intanto, è stata ricca di soddisfazioni. Io volevo già festeggiare il primo posto ottenuto al termine del campionato. Ma la squadra ha detto no. Vuole festeggiare qualcosa di più importante".

Gianni Gresio