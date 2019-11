Monza, 16 novembre 2019 - È monzese la prima farmacia in Lombardia ad essere super robotizzata con un doppio braccio meccanico lungo 11 metri e alto 4, con i due bracci che si incrociano molto velocemente e in grado di organizzare e di smistare i farmaci. Facilitando così il lavoro degli operatori, riducendo i tempi d’attesa dei clienti, e permettendo ai farmacisti di svolgere altri servizi. Il nuovo sistema è in grado di notte di riorganizzare la disposizione dei farmaci, permettendo così la mattina di avere il magazzino organizzato, con le medicine più richieste in bella vista. Un bel primato per la città di Teodolinda che ieri mattina ha inaugurato la rinnovata e supertecnologica farmacia comunale di via Rota. Rinnovata non solo negli interni, ma soprattutto nello spazio dedicato allo smistamento dei farmaci.

«A pieno regime il sistema è in grado di gestire 30mila confezioni di medicinali – spiega Vito Potenza, presidente di Farmacom –. L’obiettivo è automatizzare tutte le dieci farmacie comunali. Quattro sono già robotizzate: quelle di viale Libertà, di via Boito e di via Ramazzotti vicino all’ospedale San Gerardo sono dotate di un braccio meccanico, mentre quella di via Rota ne ha due». Un sistema di ultima generazione che è costato (insieme alla ristrutturazione degli spazi interni della farmacia) 200mila euro. La partecipata del Comune vanta un altro primato. «Siamo i primi in Italia per performance per tipologia di società», precisa Potenza. Un risultato importante per la partecipata comunale (Il Comune ha una quota di partecipazione del 95 per cento), presente e Monza dal 1997 e che gestisce dieci farmacie comunali oltre allo spazio medico Farmasalus di Sant’Albino, con oltre 11 milioni di euro di fatturato l’anno, garantendo ai soci e principalmente all’Amministrazione monzese una remunerazione sul capitale investito di oltre il 25 per cento annuo.

«Farmacom è un modello di best practice - commenta il sindaco Dario Allevi, presente all’inaugurazione -. È un gioiello di famiglia, è la farmacia di tutti i monzesi». Proprio come recita il nuovo logo della partecipata comunale, con lo slogan “Farmacom Monza la tua farmacia“.

Inoltre recentemente tutte le farmacie comunali monzesi sono cardioprotette. I defibrillatori sono stati installati alcune settimane fa e il personale addestrato per l’utilizzo. Una farmacia particolarmente attiva quella di via Rota: è infatti ubicata accanto a un ambulatorio medico, uno spazio comunale sistemato e affittato ad alcuni specialisti.