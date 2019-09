Monza, 30 settembre 2019 - A casa proprio non ci voleva tornare. Dissapori familiari l'avevano fatta fuggire e trovare ospitalita' a casa del fidanzatino di 17 anni. E cosi' una 16enne mentre veniva ricondotta a casa a forza dalla mamma del fidanzatino ha aperto di botto la portiera e si e' lanciata in mezzo alla strada sall'auto in corsa.

E' accaduto ieri nel tardo pomeriggio su viale Enrico Fermi. Soccorsa, e' stata portata in codice giallo in ospedale. Non e' grave. Indaga la polizia locale di Monza.