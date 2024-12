Ettore, il veterano dei pescatori che ha adottato il laghetto

Si definisce il factotum del laghetto della Boscherona. E ha perfettamente ragione, perché Ettore Cantoni (nella foto), 78 anni, è l’uomo a tutto campo del piccolo bacino cittadino. L’ambiente pescatorio, d’altra parte, è il suo regno. Il Lambro, negli anni ’50 era la palestra ideale per chi si avvicinava all’arte pescatoria. Il piccolo Ettore, a soli cinque anni, iniziò così a pescare nel Lambro nella zona del Santuario delle Grazie Vecchie. Mamma Olga lo accompagnava e qualche anziano pescatore gli dava le prime “dritte“. La passione, da allora, non l’ha più abbandonato. In seguito si è distinto in campo agonistico. Si è qualificato cinque volte alle finali dei campionati nazionali di pesca al colpo. Ha gareggiato per la Corona Ferrea e la Teodolinda, ha vinto il campionato sociale della Gerardiana.

Adesso si dedica al suo passatempo preferito nel laghetto della Boscherona. Ma i momenti di pausa sono pochi. Perché Ettore, decoratore in pensione, è l’uomo-ovunque per la manutenzione dell’impianto. Lui aggiusta, vernicia, tiene pulite le sponde, cura il verde. La gestione del Laghetto è affidata a una ventina di volontari che prestano servizio a turno. Ma Ettore è in servizio permanente effettivo. Al Laghetto ci va anche quando è chiuso. Una volta fece pure il bagnino di emergenza: intervenne per fare uscire dall’acqua un intruso che, leggermente ubriaco, voleva farsi una bella nuotata. "Non mi piace stare a casa a guardare la televisione. Qui sto bene".

Gianni Gresio