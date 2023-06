Esselunga di Seregno, paga alla cassa una Pepsi ma nello zaino aveva 500 euro di alcolici: arrestato

Seregno, 25 giugno 2023 – Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Meda sono stati chiamati dalla direzione per intervenire al supermercato Esselunga di Seregno dove un giovane pakistano aveva appena tentato il furto di quasi 500 euro di alcolici ma era stato fermato appena dopo la barriera delle casse automatiche. Il ladro ha varcato la soglia del supermercato verso le 19.30 con uno zaino e un sacchetto che ha riempito di costose bottiglie di alcolici.

A quel punto è andato dritto verso le casse automatiche dove, dopo aver pagato solo una lattina di Pepsi, con naturalezza e convinto che nessuno lo stesse controllando - . Quindi il giovane si è diretto con passo veloce verso l’uscita venendo però prontamente fermato da un addetto alla sicurezza. Sicuro di sé l’uomo ha mostrato la lattina e lo scontrino che ne provava l’acquisto ma, trattenuto sul posto, una volta sopraggiunti i carabinieri non ha avuto scelta che vuotare letteralmente il sacco e riconsegnare la costosa refurtiva date dalle decine di bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di 482 euro. Il giovane straniero, sprovvisto di documenti, è stato portato dai militari nella caserma di Seregno dove, dopo gli accertamenti del caso, è stato identificato in un richiedente asilo pakistano di 32 anni e, arrestato per il reato di furto aggravato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del locale comando dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima fissato nella mattinata di lunedì