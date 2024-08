Esplosione al ristorante Circo Loco di Lissone, due operai feriti: ennesimo incidente sul lavoro in Brianza

Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza. Due operai di 55 e 58 anni sono rimasti feriti in un’esplosione avvenuta venerdì mattina nel ristorante Circo Loco di via Trieste a Lissone, a circa duecento metri dall’ospedale San Gerardo di Monza. L’allarme è scattato intorno alle 11.15 e sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, i due operai sono stati investiti da un ritorno di fiamma all’interno del locale mentre stavano effettuando un lavoro di manutenzione ad un frigorifero. In via Trieste sono arrivate le squadre del comando di Monza e Brianza: in azione l’autopompa e il carro fiamma.

L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso: i due uomini sono stati trasportati in codice giallo al San Gerardo con ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace e agli arti inferiori e superiori. Presenti anche le forze dell’ordine e i funzionari dell’Agenzia per la tutela della salute.

Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di gravi infortuni sul lavoro avvenuti quest’anno nella provincia. Pochi giorni fa, il 20 agosto, un ragazzo egiziano di 22 anni è morto dopo essere stato risucchiato dal nastro trasportatore ed è stato stritolato. Per quella morte, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e posto sotto sequestro il macchinario, iscritti nel registro degli indagati come atto formale il legale rappresentante dell’azienda e il responsabile della sicurezza aziendale.