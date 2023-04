Macherio, esplosione in ditta vicino al campo sportivo: tre operai all’ospedale

Momenti di paura lunedì mattina in un’azienda di Macherio, la Project One di via San Cassano 17. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, intorno alle 9 un ammasso di rifiuti e materiale di scarto sotto pressione è andato in autocombustione.

Gli operai della ditta, che si occupa di lavorazione con fibra di carbonio soprattutto in campo medicale radiologico ma anche in complementi di arredo, design e attrezzature sportive), sono accorsi a soccorrere i colleghi rimasti coinvolti e a dare l’allarme.

Al 118 sono state mandate ambulanze e auto mediche, mentre dal Comando provinciale di Monza e Brianza partivano i mezzi dei vigili del fuoco. I carabinieri della Stazione di Biassono e della Compagnia di Monza sono intervenuti sul posto, anche se a occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Macherio.

Sul posto è subito accorsa anche la sindaca Maria Rosa Radaelli. La ditta in cui si è verificato l’incidente si trova infatti non lontano del Municipio e dal suo ufficio la sindaca è stata richiamata dal suono delle sirene.

Tre i feriti: due in codice giallo, perché sarebbero rimasti ustionati nella piccola esplosione e sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. Un loro collega è stato portato al pronto soccorso in codice verde ma solo in via precauzionale dopo aver inalato i fumi del piccolo incendio.