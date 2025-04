Esperto digitale con il corso Afol

Prende il via il 5 maggio il corso di competenze digitali per il livello intermedio promosso da Afol Monza e Brianza. Quaranta ore che si svolgeranno nella fascia pomeridiana, con frequenza obbligatoria, nella sede Centro di formazione professionale di via Monte Rosa 10 a Seregno. I requisiti d’accesso sono la conoscenza di base di informatica e la conoscenza del pacchetto Office. Diverse le competenze che verranno acquisite alla fine del corso per saper utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. Il corso ha un costo di 240 euro.

Tra le materie: le fondamentali nozioni di hardware, software e pacchetti applicativi, sicurezza e protezione, operazioni per la gestione dei dati. Ma non solo, inserimento, modifica, selezione, copiatura, spostamento, sostituzione, cancellazione, rappresentazione grafica; operazioni su documenti, fogli elettronici, testi e oggetti, apertura, creazione, salvataggio, conversione chiusura, stampa. Inoltre servizi online, browser, motori di ricerca, posta elettronica. Al termine del percorso è previsto un accertamento sulle competenze acquisite con test scritto. Se la prova verrà superata, verrà rilasciato l’attestato di competenze con una frequenza minima del 70% delle ore di lezione. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere a Laura Confalonieri, inviando una email a l.confalonieri@afolmb.it oppure 0362/862185.

Veronica Todaro