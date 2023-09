"Ero un ribelle, a Carate Brianza sono rinato con In-Presa"

Il riconoscimento è di prestigio: il centro di formazione professionale di In-Presa lunedì ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministero dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Una presenza, quella della delegazione di In-Presa, tutt’altro che casuale: il centro di formazione professionale è stato invitato dal ministro quale esempio virtuoso di educazione all’interno dell’esperienza scolastica dell’alternanza scuola-lavoro.

Uno studente del corso per Operatore meccanico, in questa diretta nazionale finita su Rai 1 all’interno del programma “Tutti a scuola”, ha raccontato la sua storia di cambiamento avvenuta anche grazie all’incontro con In-Presa, che non gli ha risparmiato le fatiche già vissute precedentemente negli altri istituti. "Qui però - ha spiegato il ragazzo - mi sono sentito accolto come allievo irrequieto, ribelle e insofferente alle regole scolastiche. Ho cominciato a desiderare di superare questi aspetti del mio carattere e di mettermi in gioco come non avevo mai fatto prima.

Oggi mi sento una persona diversa rispetto agli anni passati grazie all’aiuto di alcuni amici, della mia famiglia e anche di alcuni professori della scuola di In-Presa". Entusiasta anche il dirigente scolastico Chiara Frigeni: "Siamo grati al ministro di averci permesso di raccontare la storia di Cristian - commenta - che rappresenta in modo significativo l’origine e lo scopo della nostra scuola: accogliere i ragazzi e accompagnarli, attraverso lo studio e il lavoro, ad accorgersi che la vita ha un senso".

