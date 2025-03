Emergenza spaccio nelle Groane. Vertice dei sindaci in Prefettura e a Lazzate arriva anche Brumotti

Incubo droga nei boschi delle Groane. E le istituzioni cercano di correre ai ripari. Proprio per tenere alta l’attenzione sul caso, cercando soluzioni per contrastare il fenomeno dello spaccio, è stato fissato un incontro con la prefetta Patrizia Palmisani: la riunione è prevista per mercoledì 26 marzo in Prefettura a Monza e parteciperanno tutte le amministrazioni comunali del territorio delle Groane. "Il problema degli spacciatori e della vendita di droga è sicuramente un tema che in prima persona e in collaborazione con i colleghi della zona contrastiamo e soprattutto combattiamo quotidianamente", le parole del sindaco di Lazzate, Andrea Monti. Che ha aggiunto: "Stiamo valutando, grazie anche alle nuove norme del Codice della Strada introdotte poche settimane fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di dotare gli agenti della polizia locale di Lazzate di test antidroga per contrastare non solo gli spacciatori, ma andando a colpire anche i clienti che vengono a Lazzate per acquistare dosi di stupefacenti".

Intanto l’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti (foto), accompagnato da una troupe televisiva di Canale 5, è arrivato a Lazzate per documentare con un nuovo filmato la situazione che da anni è nota nei boschi delle Groane. Nelle riprese, che andranno in onda prossimamente, è stata raccontata ancora una volta la condizione di degrado e spaccio che vedono protagoniste alcune zone dell’area verde del Parco regionale. "Siamo contenti che Vittorio Brumotti sia tornato a darci una mano per denunciare quello che succede nel Parco delle Groane - ha spiegato il sindaco Lazzate -. Ben venga ogni persona e ogni uno strumento utile, come quello televisivo, che possa aiutarci a debellare questa piaga".

Non è la prima volta che Brumotti ha acceso i riflettori sul Parco delle Groane: lo scorso 5 novembre proprio l’inviato di Striscia la Notizia aveva girato un filmato nei Comuni vicini a Lazzate. In quell’occasione Brumotti aveva anche distrutto di suo pugno due oasi di spaccio, trovando kit di droga, carbonella per il fuoco e sostanze stupefacenti abbandonate dagli spacciatori. Nell’episodio di sei mesi fa, i pusher non si erano però rassegnati al blitz di Striscia e avevano lanciato sassi all’inviato e al suo cameraman.

R.M.