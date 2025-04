Emanuele Parianotti brilla in Germania: terzo alla Rund um Schonaich

In poco meno di un mese giorni Emanuele Parianotti è stato grande protagonista nelle gare all’estero a cui ha partecipato. È questa la peculiarità del portacolori del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi, classe 2008, che trova i giusti stimoli e la necessaria determinazione lontano da casa. La crescita di questo ragazzo originario di Villadossola, nel Verbanese, è certicata dal terzo posto conquistato a Pasquetta in Germania. Parianotti è salito infatti sul podio della classica “Rund um Schonaich”, gara valida per la Coppa di Germania per la categoria juniores.

Il giussanese ha chiuso alle spalle dei tedeschi Moritz Mauss, vincitore della corsa, e Lenny Karstedt, con i quali ha sgomitato nello sprint finali a ranghi compatti. In precedenza, Emanuele Parianotti aveva collezionato il settimo posto nel Grand Prix Saint Etienne Loire in Francia e l’undicesima posizione al Grand Prix Berra Immobilier in Svizzera. Nel suo piccolo palmares di inizio stagione, il corridore della Giussanesi si è già messo in bella evidenza in tre Paesi diversi: Svizzera, Francia e Germania.

Negli occhi dei dirigenti del team brianzolo, Parianotti è una delle tante scoperte cresciute a Giussano dopo i gemelli Francesco e Lorenzo Galimberti (quest’ultimo in attività con la squadra Messicana Petrolike) e Lorenzo Nespoli, attualmente in forza alla Continental MBHBank Ballan CSB Colpack.

Danilo Viganò