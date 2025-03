Elettricisti junior e senior per installazione impianti

Azienda di installazione di impianti elettrici con sede a Limbiate cerca un elettricista junior/senior. La risorsa junior, costantemente affiancata dal tutor, verrà inserita nella squadra degli installatori di impianti elettrici. La persona senior dovrà essere autonoma nell’installazione e manutenzione degli impianti elettrici. Per la figura senior è richiesta esperienza pluriennale nella posizione. Si offre apprendistato per la figura junior e tempo indeterminato/determinato per la senior a seconda dall’esperienza pregressa. Orario full time 40 ore su 5 giorni settimanali. Inviare candidature con cv allegato a ido.cesano@afolmb.it, rif. 2JAN253.

Azienda del settore multiservizi con sede a Lissone cerca un elettricista junior addetto all’installazione e riparazione di impianti civili, installazione e riparazione sistemi di allarme, ristrutturazione di impianti. Si richiede attestato di qualifica o diploma professionale in elettricista, inglese scolastico. Si offre contratto a tempo determinato full time. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 9MAR252.