Monza, finto minorenne sorpreso con coltello e droga su una panchina

Monza, 4 ottobre 2023 – A spasso con coltello e droga. Si spacciava per minorenne, ma in realtà i 18 anni li aveva compiuti ormai da tempo.

Nel pomeriggio di lunedì alle ore 15 circa, nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Monza e della Brianza, nei pressi di via Arosio, in zona stazione, nota un giovane di origine extracomunitaria che, alla vista della polizia, lascia cadere un oggetto sotto la panchina dove si trovava seduto e inizia a incamminarsi nella direzione opposta a quella percorsa dalla pattuglia.

Immediatamente bloccato, dopo una verifica nei pressi della panchina dove era seduto, viene rinvenuto un coltello multiuso che aveva appena abbandonato. Il giovane appare molto agitato e insofferente al controllo, pertanto gli agenti decidono di effettuare una verifica più approfondita: e nella tasca dei pantaloni, spunta all’interno di un involucro di plastica della sostanza stupefacente, la quale, successivamente analizzata con apposito narco test, risultata essere hashish per un totale di 3 grammi.

Il ragazzo e' egiziano ma al momento del controllo risulta sprovvisto di documento d’identità, dichiara di avere 17 anni e riferisce, inoltre, delle generalità che, a seguito di fotosegnalamento e riscontri in banca dati, risultano diverse da quelle dichiarate in altre circostanze di precedenti controlli.

Infatti da ulteriori verifiche si accerta come il giovane avesse, in quattro distinte circostanze, dato generalità diverse e confrontando i diversi alias, gli agenti riscontrano come già nel mese di febbraio a seguito di un controllo si era dichiarato minore ed era stato affidato a una comunità in Emilia Romagna, da cui si era allontanato pochi giorni dopo facendo perdere le proprie tracce.

E ancora, nel corso di una precedente identificazione nel novembre 2022, presso un altro ufficio di polizia, aveva presentato dei documenti da cui era risultato essere un 18enne di origini egiziane, già fotosegnalato a Lampedusa nell’ottobre del 2022 per “ingresso irregolare nell’Unione Europea” e successivamente a febbraio 2023 era stato fermato e fotosegnalato in altra città italiana con altre generalità dichiarandosi ogni volta minorenne. Accertata, dunque, la maggiore età del ragazzo, è stato segnalato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente e il Questore di Monza e della Brianza ha attivato l’Ufficio Immigrazione al fine di adottare il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.