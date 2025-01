Ecco la festa della poesia. I versi arrivano in cuffia. Le parole rimano coi suoni

Un reading poetico in cuffia per riflettere sul silenzio, un live set elettronico di un videoartista che metterà i suoi suoni in dialogo con le voci di un pugno di poeti e l’incontro con un autore che intreccia gesto e parola. Tre giorni di eventi per una vera e propria festa della poesia. È quanto proporrà, tra giovedì e sabato, l’iniziativa “PoesiaPresente Ouverture“, che si terrà a Monza tra gli spazi della libreria Il Libraccio e i locali della scuola di scrittura poetica PoesiaPresente. A caratterizzare gli eventi saranno 3 parole chiave che, spiegano gli organizzatori, "rappresentano i temi su cui PoesiaPresente intende esplorare il ’fare poesia’, ossia gesto, silenzio e voce". Ad aprire la rassegna sarà, giovedì alle 18 al Libraccio di via Vittorio Emanuele, un incontro con il poeta, performer e artista visivo monzese Dome Bulfaro: presenterà il catalogo della sua mostra personale “Alberi in cammino“, in corso alla Fondazione Pasquinelli a Milano e visitabile fino al 28 febbraio. "Nella ricerca di Bulfaro – raccontano i promotori – il gesto poetico si fa gesto artistico e viceversa: disegni, haiku, ecopoesie si intrecciano in continui rimandi di senso". Alla serata gli allievi dei corsi di teatropoesia di PoesiaPresente, di cui lo stesso Bulfaro è direttore artistico, terranno un reading poetico.

Venerdì ci si sposterà nella sede di PoesiaPresente in via Donatello, dove in due turni, alle 18.30 e alle 19.30, i poeti Paolo Agrati e Simone Savogin (nella foto) faranno conoscere il loro progetto “P.S. Silent Reading“, in cui interpretano e raccontano testi che hanno rivoluzionato la letteratura. Sarà un’occasione per affrontare il tema del silenzio. "Un’esperienza intima, di solitudine condivisa, in un’atmosfera che offrirà agli spettatori la possibilità di ascoltare una selezione di poesie dei più grandi autori", chiariscono da PoesiaPresente. Prenotazione a segreteria@poesiapresente.it. A chiudere il percorso, sabato alle 21 sempre nella sede di via Donatello, sarà il tema della voce con il progetto “Adamas Expanded“, un live set che fonde musica elettronica, videoarte e la voce dei poeti: a fare da filo conduttore saranno le sonorità di Pierpaolo Cipitelli, che dialogheranno con le voci dei poeti Sara Davidovics, Tommaso Ottonieri, Adriano Padua e Gianluca Rizzo, a cui si uniranno Ivan Schiavone e Dome Bulfaro. Ingresso libero.