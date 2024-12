È morto Antonio Vanzati. Fu sindaco di Vedano

È stato per decenni un punto di riferimento per il paese, nel campo della politica e dell’impegno culturale e sociale. Disponibile, aperto al dialogo, attento ai fermenti culturali. Ex sindaco, molto attivo nel mondo delle associazioni, è stato, tra le altre cose, il fondatore del principale circolo culturale vedanese e della sezione locale dell’Avis.

È scomparso a 93 anni Antonio Vanzati, uno dei volti storici di Vedano. A inizio ottobre aveva ricevuto la bemenerenza civica dal Comune, come riconoscimento per un’intera vita dedicata al miglioramento della cittadina. Fu sindaco per 5 anni, padre del Circolo culturale don Primo Mazzolari e con questo instancabile promotore di cultura sul territorio.

"Ricordo con affetto Antonio Vanzati – ha detto il sindaco Marco Merlini (i due nella foto insieme) – un vedanese autentico che ha speso buona parte della sua vita al servizio della nostra comunità, prima come sindaco e poi come uno dei fondatori e anima del Circolo culturale don Primo Mazzolari. Proprio quest’anno è stato insignito dello Stefanino d’oro, massima onorificenza vedanese".

Dal centrosinistra di Lista per Vedano sottolineano come Vanzati abbia sempre "creduto profondamente nella cultura come valore fondamentale per garantire la democrazia e il rispetto della persona. È stato e sarà sempre – concludono – un esempio per tutti".

