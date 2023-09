Due nuove piste ciclabili a Monza entro fine anno: lavori in via Aquileia e Lario

In arrivo due nuove piste ciclabili a Monza. Sono iniziati ieri i lavori per realizzare la ciclopedonale su via Aquileia e della ciclabile su via Lario. Entrambe saranno completate entro la fine dell’anno. La ciclopedonale su via Aquileia percorrerà il tratto compreso tra via Paisiello e via Borgazzi, sul lato dei civici pari. È lunga 300 metri e collega due tratti già realizzati in precedenza continuando su via Montesanto per poi congiungersi con via Borgazzi e viale Campania. Sul marciapiede lo spazio per i pedoni sarà delimitato dalla segnaletica orizzontale. Il progetto è cofinanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha stanziato 438mila euro finalizzati al potenziamento delle ciclovie urbane, tra le quali la pista ciclopedonale di via Aquileia, per un importo a base d’asta di 139mila euro più Iva e per un totale di 238 mila euro, compreso l’intervento già concluso in viale Elvezia. La ciclabile di via Lario coprirà invece il tratto da Piazzale Virgilio fino all’intersezione con via Monte San Primo, in direzione di Muggiò: 600 metri di percorso bidirezionale sulla carreggiata stradale, con corsie delimitate da un cordolo. Il progetto è cofinanziato dalla Regione, che ha stanziato a favore del Comune di Monza 245 mila euro, per il potenziamento delle ciclovie urbane, tra le quali la ciclopedonale di via Lario (importo base d’asta 199 mila euro, più Iva).

A causa della presenza del cantiere, da ieri è stata sospesa la fermata di via Aquileia dell’autobus Z201 fino al termine dei lavori. "Queste nuove ciclabili – commenta l’assessora alla Mobilità Giada Turato – si inseriscono in un progetto di espansione della mobilità sostenibile".

Cristina Bertolini