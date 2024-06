Due medici in pensione. Ne arriva uno

Tira un (parziale) sospiro di sollievo il quartiere San Rocco, dopo il rischio di perdere, in tempi stretti, due medici di base. A metterci una pezza l’interessamento diretto dell’assessore alla Salute Egidio Riva che, in seguito a una produttiva interlocuzione con Asst Brianza, ha ottenuto che almeno uno dei due medici, Davide Russo – in pensione dall’altro giorno – possa essere sostituito da un medico provvisorio che si insedierà già domani. Si tratta della dottoressa Sara Zanetti, la quale prenderà automaticamente in carico i pazienti di Russo. Anche l’ambulatorio resta lo stesso, cioè quello di via San Rocco 32, osservando i seguenti orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, e mercoledì dalle 15 alle 18, previo appuntamento (al telefono al 351.49.20.528 o e-mail scrivendo a dottoressazanetti22@gmail.com). Sono circa 1.500 le persone a Monza senza medico di famiglia, costrette a ricorrere ad ambulatori medici temporanei, e 11 i posti vacanti che andrebbero riempiti in città, di cui 5 col vincolo, che però non è detto vengano coperti. Di quelli vincolati 2 sono proprio a San Rocco, uno a Sant’Albino, uno a Triante e uno a San Fruttuoso, per i quali si spera in un’assegnazione a giugno in seguito al prossimo bando Asst. Intanto a San Rocco, a fine mese, terminerà la sua esperienza lavorativa un altro storico medico. "Anche il dottor Paolo Perego andrà in pensione - commenta l’assessore -, per questa ragione stiamo proseguendo la stretta collaborazione con Asst Brianza per trovare un sostituto".