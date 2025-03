Drogato e senza patente. Bloccato al volante

Non poteva circolare con quell’auto, non poteva guidare, era sotto effetto di sostanze stupefacenti e ora è finito in guai molto seri. L’altro giorno, alle 11.20, una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha notato una Fiat Panda sorpassare la colonna di veicoli al semaforo all’incrocio di via Marsala con via Kennedy.

Fermato il veicolo, si è scoperto che il conducente, un uomo di 42 anni residente a Brugherio, risultava avere la patente sospesa con due provvedimenti di due prefetti diversi e circolaca al volante di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre era la guida dopo l’uso di sostanze stupefacenti ma si è rifiutato di sottoporsi al prelievo in ospedalen e per questo è stato denunciato (rischia un’ammenda da 1.500 a 3.000 euro e l’arresto da 6 a 12 mesi). L’auto è stata sequestrata. È inoltre emerso che a carico del 42enne era giá stato emesso un provvedimento di revoca della patente. Rischia ora tra 2.000 e 8.000 euro di multa.

Da.Cr.