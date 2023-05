Dove il caffè è un’arte Alla Pasticceria Passerini pure i salumi sono espressi

di Gianni Gresio

In città c’è la Pasticceria Passerini. Ma il locale di via Carlo Alberto 40, erede di un marchio esistente dal 1919, fa parte di un gruppo che può contare su altre sedi: a Lissone in via delle industrie, a Milano nella centralissima via Spadari e a Lecco, presso la sede della Canottieri Lecco.

Il tutto è completato da due salumerie, entrambe a Monza. Una si trova in via Carlo Prina, l’altra, di recente inaugurazione, è praticamente adiacente alla Pasticceria Passerini.

La produzione di torte, dolci e gelati è fatta in casa: nel senso che il Gruppo Ferrari e Arrighetti dispone anche di un laboratorio artigianale gestito dal capo pasticcere Marco Pedron.

Qui, insomma, l’attenzione ai particolari è massima. Lo conferma Simone Corbani, 42 anni, laureato in giurisprudenza, direttore generale del Gruppo. Corbani ha una profonda conoscenza del settore, maturata sul campo. La famiglia è infatti proprietaria del ristorante Foscarini a Venezia. Corbani, per continuare a operare in questo comparto, ha messo da parte la carriera da avvocato ed è tornato a occuparsi di ristorazione e dintorni. Con tanto di diploma di sommelier.

Un impegno rilevante, anche perché qui la clientela cerca sempre un prodotto particolare.

Il Gruppo Ferrari e Arrighetti, per esempio, collabora strettamente con il Gruppo Lavazza. Proprio in questi giorni la Pasticceria Passerini ha iniziato a proporre il “blend” 1895, una miscela che occupa i vertici della gamma offerta dal noto marchio torinese. Per gli amanti del caffè, inoltre, il locale di via Carlo Alberto ha in mente la creazione di un “blend” particolare, sempre frutto del rapporto di collaborazione con la Lavazza. "Spesso - precisa Corbani - mi stupisco della profonda conoscenza che i nostri clienti hanno dei vari tipi di caffè. Sono competenti e finiscono con l’apprezzare i prodotti di elevata qualità". L’offerta della Pasticceria Passerini si è completata ad aprile con l’apertura della salumeria, posizionata dietro il locale che si affaccia in via Carlo Alberto.

I due capi cuoco della salumeria sono Antonio e Daniel. "Con l’inaugurazione della gastronomia - aggiunge Corbani - abbiamo ampliato le opportunità per la nostra clientela".

Quest’ultima ora può scegliere tra specialità da gustare direttamente nel locale o da portarsi a casa. La posizione del locale, del resto, è estremamente favorevole: qui fanno una pausa-caffè i frequentatori del centro cittadino e i degustatori di qualche specialità che stuzzichi l’appetito. E poi il locale suggerisce una sosta anche a chi proviene dalla Villa Reale o dall’Autodromo e intende vedere le bellezze storico-artistiche della città di Teodolinda.

Anche per questo motivo la clientela della Pasticceria Passerini è molto varia: c’è così il residente in centro che si ferma per fare la colazione prima di andare al lavoro e il cliente di passaggio. Nei fine settimana, infine, c’è la puntuale “invasione” dei turisti, italiani e stranieri. "Parlo quattro lingue - conclude ironicamente Corbani - e certe volte non bastano".

La Pasticceria Passerini è aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 20. Il sabato e la domenica la chiusura è posticipata alle 21.