Donazioni ok. Sono in aumento del 40 per cento

Cresce il numero dei donatori di organi e tessuti nell’ultimo anno: nei primi tre mesi del 2025 si registra già un +40%. È il bilancio registrato dalla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori e messo nero su bianco in vista della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti di oggi. Nel 2024 il San Gerardo ha consolidato il trend di crescita degli ultimi anni. L’Irccs ha così onorato il riconoscimento ottenuto nel 2023: la “Stella della Fondazione Trapianti“ da parte di Fondazione Trapianti ONLUS in collaborazione con Regione Lombardia. Nel 2024 la donazione multiorgano ha segnato un +17% rispetto al 2023; dal 2019 al 2024 passano da 15 a 28. Anche i processi di donazione di tessuti (+71%) sono stati potenziati. Nel rispetto dei nuovi limiti anagrafici di idoneità per i potenziali donatori di cornee, tra i 5 e gli 86 anni si conferma l’incremento di donazioni (+7%): 147 donatori nel 2024, contro i 136 dal 2019. Anche la donazione di tessuto osseo da vivente (testa di femore prelevata da pazienti sottoposti a intervento elettivo di protesi d’anca) attività già presente nell’Irccs da anni, è ulteriormente cresciuta (+60%). Nei primi 3 mesi del 2025, la crescita delle donazione segna un +40% rispetto allo stesso periodo del 2024 e nell’ultimo mese è stata anche completata la prima donazione di cuore da paziente deceduto per arresto cardiaco. È una modalità di donazione estremamente complessa che richiede elevate competenze. Persiste il numero di opposizioni registrata a causa in particolare di disinformazione. Per questo il COP (Coordinamento Ospedaliero di Procurement di organi e tessuti) oggi sarà a disposizione degli utenti con un punto informativo all’ingresso della Palazzina Accoglienza.

C.B.