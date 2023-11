Diventa truccatore per cinema e Tv

Prende il via il 15 gennaio il corso per make up artist - truccatore per cinema, teatro e televisione. Il profilo sarà infatti specializzato nel truccare i personaggi dello spettacolo. Il corso, promosso da Rdg Srl, della durata di 150 ore, si terrà a Muggiò ed è rivolto nello specifico a persone disoccupate. Per frequentare gratis occorre essere domiciliati in Regione Lombardia, avere un’età compresa fra 16 e 65 anni compiuti e avere un’ottima conoscenza della lingua italiana. Il make up artist è un esperto della cosmesi e delle tecniche di trucco.

Il profilo si occupa di trucco correttivo, trucco da sposa e camouflage.

Inoltre, svolge un ruolo di consulente d’immagine, proponendo soluzioni efficaci per il rafforzamento della parte estetica del proprio cliente. Il corso make up artist è dedicato a tutti gli appassionati di trucco che desiderano acquisire una formazione a 360 gradi. Per lo svolgimento della sua attività il truccatore utilizza cosmetici; inoltre, si occupa di applicare tecniche per creare effetti speciali (finte lacrime, invecchiamento). Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato per comprovare le abilità e le conoscenze acquisite. Programma del corso: elementi di allergologia, elementi di cosmotologia, processi teatrali, processi televisivi e cinematografici, stili di trucco, storia del costume e del trucco, teoria del colore, trucco di scena. Il corso mira a formare una figura professionale in possesso di tutte le tecniche e gli stili professionali richiesti nell’ambito quotidiano ed artistico. Per informazioni tramite Corsidia: https:corsidia.org.

Veronica Todaro