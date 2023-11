Disperso sopra Sondrio. Più di cento persone cercano Mario Conti

Più di cento persone anche ieri hanno cercato Mario Conti, il ragno di Lecco di 79 anni disperso nei boschi di Sondrio da martedì. In campo i soccorritori del Soccorso alpino lombardo della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e della XIX Lariana, della squadra forra regionale e delle unità cinofile da ricerca in superficie, i militari del Sagf, che è il Soccorso alpino della Guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco, agenti della Polizia locale, volontari della Protezione civile, tanti maglioni rossi dei Ragni, familiari, amici. Sono state effettuate ricognizioni in elicottero, sono stati utilizzati droni, sono state passate al setaccio le immagini delle telecamere installate in zona. Sono stati ispezionati i luoghi più impervi con diverse calate e con la bonifica di zone attraversate da corsi d’acqua. Mario però non si trova. Le ricerche continuano.