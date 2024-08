Disoccupati a scuola di barman e maitre

S.C.Formaprof, ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia con sede in corso Milano 19 a Monza, propone corsi gratuiti per disoccupati. L’elenco delle proposte è lungo: agenti e rappresentanti di commercio, somministrazione alimenti e bevande, paghe e contributi con applicativo Zucchetti, contabilità base/avanzato con applicativo Zucchetti, gestione amministrativa nei servizi alla persona (ex segreteria di studio medico), receptionist, magazziniere con patentino del muletto, addetto alle vendite nella grande distribuzione organizzata, informatica, inglese, digital marketing, seo e sem, pacchetto Adobe, segretaria amministrativa, operatore d’ufficio con inglese e informatica, barman e caffetteria, commis di sala, food & beverage manager, responsabile di sala (maitre), coordinatore dei servizi ai piani, addetto cucina, corso di sensibilizzazione alla lis - lingua dei segni italiana, italiano per stranieri, asc - addetto ai servizi di controllo - ex buttafuori e infine assistente familiare. I corsi variano dalle 80 alle 160 ore. Per tutti è previsto al termine o l’attestato di competenza o l’attestato abilitante.

Chi può partecipare? Dai 18 fino a 65 anni disoccupati privi di impiego, residenti o domiciliati in Lombardia, anche percettori di Naspi/Reddito di cittadinanza. Lo svolgimento dei corsi è part-time, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18.

Per informazioni: tel. 039.2100337, mail monza@scformaprof.it.

Veronica Todaro