Diciottenne in bicicletta investito da un Suv, è gravissimo

È un 18enne in sella a una bicicletta la vittima dell’investimento avvenuto alle 19.30 in via Correggio. Il ragazzo è stato travolto per cause ancora in corso di accertamento da un suv Audi Q8 poco prima dell’incrocio con via Fidia, a pochi passi dalla sede Inps. Il conducente del suv proveniva da viale Sicilia diretto verso viale Libertà. Il 18enne, che abita poco distante da Monza, era in sella a una bici di marca Graziella di colore bianco. I soccorsi sono stati inviati in codice rosso e la gravità dell’investimento è stata confermata all’arrivo sul posto dell’ambulanza inviata insieme all’automedica dall’Areu, che è tornata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Il giovane è stato invece trasportato in codice rosso, ma cosciente, al San Gerardo. In via Correggio sono arrivati gli uomini della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. I vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e hanno chiuso la strada.

S.T.