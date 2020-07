I carabinieri della sezione Radiomobile di Desio hanno arrestato in flagranza di reato per rapina una 17enne di Milano. I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta del titolare di un negozio di ottica in pieno centro, che segnalava di aver appena subito una rapina. In particolare, nel pomeriggio, una coppia di giovani era entrata all’interno del negozio di occhiali, iniziando a provare vari modelli, e uscendo di corsa dopo pochi minuti. Il negoziante, accortosi dell’ammanco di diversi occhiali, è uscito rincorrendo i due ladri. Il ragazzo, vistosi braccato, prima ha lasciato cadere tre paia di occhiali, poi ha spinto violentemente a terra il negoziante, riuscendo a guadagnare la fuga. La complice veniva invece individuata dai militari poco distante dal negozio. Per lei è scattata l’accusa di rapina impropria in concorso con il ragazzo, ancora in via di identificazione.

Ale.Cri.