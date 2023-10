Dall’ex oratorio usciranno acconciatori e stilisti del futuro

Non più oratorio ormai da anni, è tornato a essere una scuola e un luogo di formazione, come già fu nel lontano passato. Sarà questo il futuro per una parte dell’ex oratorio San Luigi: un futuro sempre all’insegna dei giovani e della loro crescita.

In una parte degli edifici della struttura di via don Colnaghi, infatti, si è formalmente insediata la nuova sede lissonese dell’Ecfop, l’Ente cattolico di formazione professionale, che in precedenza aveva casa a Carate ma che già da alcuni mesi si è trasferito in città. L’altro giorno si è tenuto il taglio ufficiale del nastro per aule e laboratori, alla presenza dei rappresentanti della parrocchia e dell’Amministrazione comunale. Qui d’ora in poi si prepareranno gli acconciatori, i tecnici informatici e gli stilisti di domani. Sono infatti 3 i corsi professionalizzanti attivati, che hanno già richiamato centinaia di studenti: si tratta degli indirizzi di designer di moda, acconciatura, operatore informatico ed esperto di data management. A questi si affianca un percorso post diploma Ifts, ossia di istruzione e formazione tecnica superiore, dedicato sempre al settore della moda. Ai piani più alti dell’ex oratorio si trovano le aule per le lezioni teoriche, a quello più basso ci sono i laboratori per la formazione pratica. La struttura di via don Colnaghi era già predisposta all’istruzione: lì, oltre all’oratorio, era stata ospitata a suo tempo la vecchia Scuola di avviamento professionale Dalmazio Birago. Per chi volesse conoscere i corsi ci saranno due open day: oggi dalle 9 alle 13 e poi sabato 18 novembre alla stessa ora, mentre martedì 7 alle 18.30 ci sarà un open day online. Previsti anche dei laboratori aperti sia a novembre che a dicembre. Info 039.90.94.483. Fabio Luongo