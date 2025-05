Dalle trincee al poetry slam. In mille a B-Young e Fuori la voce!

Nei prossimi giorni potranno partecipare a un’escursione lungo le trincee della Prima guerra mondiale, seguendo le tracce della Linea Cadorna, o cimentarsi tra rime e barre nelle sfide a colpi di versi, mixando il flow del rap, la poesia e l’ispirazione dettata dalla bellezza della natura. Nel frattempo hanno potuto già frequentare corsi di musica e lezioni di tango, imparare a creare podcast e sbizzarrirsi con la fotografia, provare un laboratorio di rap, l’improvvisazione teatrale e il judo. La Brianza guarda ai giovani e lo fa con attività che hanno saputo richiamare finora circa mille ragazzi dell’Ambito territoriale di Carate. Procedono con successo e continuano a sfornare proposte i due progetti “B-Young - Network Giovani in Brianza“ e “Fuori la voce! Educazione, esperienze e training per e con i giovani“, che puntano a coinvolgere i ragazzi dai 15 ai 34 anni offrendo loro iniziative che possano aiutarli a crescere, sia nei rapporti sociali che sotto l’aspetto professionale, sviluppandone inclinazioni e attitudini. Con il Comune di Lissone come capofila, entrambi i progetti hanno come partner le città dell’Ambito di Carate, gli istituti superiori Meroni di Lissone, Leonardo Da Vinci di Carate e Gandhi di Besana, oltre alla cooperativa sociale La Grande Casa e alle associazioni Seed, 232 e Judo Club. L’obiettivo è promuovere l’inclusione e la partecipazione dei giovani. Tra le nuove iniziative ci sarà “In cammino sulla storia - Alla scoperta delle trincee della Grande Guerra“, attività di trekking organizzata dal Comune e dal Cai lissonesi per domenica. I posti sono limitati, per informazioni e iscrizioni si può contattare il 349.18.28.989.

Intanto a Macherio è appena partito “Poesie per tutti: il Poetry Slam - Una sfida in versi a spasso tra rap e natura“, un corso gratuito per scoprire se si ha la stoffa per creare tra rime. Gli incontri andranno avanti per tutto il mese, in biblioteca. Esperienze ludico-ricreative che si affiancano al laboratorio di tango avviato a Vedano, ai laboratori fotografici avviati a Triuggio, Renate e Veduggio. I corsi, raccontano dal Comune di Lissone, "hanno registrato una partecipazione costante da parte dei ragazzi del territorio, che si sono lasciati coinvolgere in attività sportive, musicali e ricreative". E per promuovere in modo ancora più incisivo le iniziative, alcuni studenti di grafica e comunicazione dell’Istituto Meroni hanno dato vita a un’azione di “guerrilla marketing“ (nella foto) a scuola. Per l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Camarda, "un’opportunità straordinaria di partecipazione".

Fabio Luongo