Dal teatro ai nonni cantastorie

Riprende la stagione culturale del cineteatro La Campanella di piazza Anselmo IV. Oggi alle 21 andrà in scena la commedia “Il matrimonio era ieri“ di Giuseppe Della Misericordia prodotta dalla Compagnia Teatro Binario 7 (nella foto) per la regia di Valentina Paiano. Stefano arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. È pronto ad affrontare la rabbia della sposa, invece fa una scoperta sconvolgente: il matrimonio è stato celebrato senza di lui. Non appena lo sposo arriva, parla con tutti: la migliore amica della sposa, la madre, la sorella, il testimone, il prete e persino il figurante che è stato coinvolto per prendere il suo posto. Ognuno di loro gli fornisce la propria versione dei fatti, spiegandogli perché sia stato giusto sposarsi così. Per informazioni e prenotazioni: telefonare callo 039-9080122: info@teatrobovisio.it.

La rassegna prosegue domenica alle 16 con lo spettacolo dedicato alle famiglie “I quattro musicanti di Brema - La vera leggenda del rock’n’roll“. Giovedì 18 è la volta del gruppo di lettura alla biblioteca comunale Alda Merini di via Cantù in cui si leggeranno e commenteranno brani del libro “Seta“ di Alessandro Baricco. Venerdì 19 dalle 15 sarà invece l’associazione anziani Argento Vivo in via Cantù 3 a proporre letture condivise come in un vero caffè letterario con l’evento “Biblioteca oltre il tempo“ con “Nonni racconta storie“, testimonianze di vita da conservare. Informazioni e iscrizioni: eventi@cooperativaeffata.it. In serata alle 21 il palco del teatro di piazza Anselmo IV ospita il concerto per quintetto di fiati dell’associazione Promusica dedicato a “Le più belle colonne sonore di famosi film“. L’ingresso è libero.

Veronica Todaro