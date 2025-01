Dal Mirabello ai Musei. Il ’salotto’ culturale intrattiene Parco e città

Un calendario di oltre 40 eventi, con speciali mini-rassegne: dalla Monaca di Monza per il 450° anniversario della sua nascita allo speciale Giubileo con le Mistiche del Medioevo, dal premio Gemma Bellincioni a Michelangelo Buonarroti nel 550° della sua morte. È la 14esima edizione di “Mirabello cultura“, promosso da “La casa della poesia“ con il Parco letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro. Gli incontri, nati per valorizzare Villa Mirabello, attraversano la città, dalla Reggia al Binario 7 e Musei civici, Sala Maddalena. Domenica 16 febbraio, alle 17, in Sala Maddalena è in programma lo Speciale Giubileo, ricordando i Giubilei artistici, nel 550° anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti. Si parlerà ancora di lui domenica 2 marzo, alle 17 (stessa sede), con la conferenza di Elisabetta Sangalli dedicata a “L’ultima Pietà“. Mentre un giovedì al mese si tengono “I Giovedì della Regina“, in Villa Reale, per rivivere l’atmosfera dei salotti letterari della regina Margherita di Savoia che tanto amava la poesia, la letteratura, la musica. Il prossimo sarà il 20 febbraio alle 18, nella sala degli specchi della Villa. "Per amore della cultura – ricorda Antonetta Carrabs, presidente de “La casa della poesia“ – Margherita creò intorno a sé un circolo di letterati che si riunivano per discutere di vita, arte, politica e letteratura". Fra le scadenze al passo con la realtà contemporanea, la “Giornata mondiale dell’acqua“, celebrata sabato 22 marzo alle 18, al teatro Binario 7, con uno spettacolo multimediale, musiche d’arpa a cura di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi e letture poetiche di Fabio Pusterla. Martedì 22 aprile alle 18, nella sala degli specchi alla Villa Reale si celebrerà, invece, la “Giornata della terra“, con una lettura scenica de “Il barone rampante“ di Italo Calvino, a 40 anni dalla sua morte. Domenica 18 maggio sarà la “Giornata dei parchi letterari“, celebrata al Roseto Niso Fumagalli e alla Villa Reale con il premio alla rosa “La Bella di Monza“.

È riferito alla “Modoetiensis Villoresi“, una rosa creata agli inizi dell’Ottocento da Luigi Villoresi, primo ibridatore italiano e direttore dei Giardini Reali di Monza tra il 1812 e il 1825. La sera prima, il sabato 17, dalle 20 alle 23, anche Monza aderisce alla Notte europea dei musei, con il reading poetico e musicale nel chiostro dei Musei civici. L’11 aprile, sempre ai Musei civici, verrà proposto un excursus sulle “Donne indimenticabili“, a partire dalle Donne della quadreria dell’ospedale San Gerardo. "Potrebbe essere un primo passo per una collaborazione con l’Irccs San Gerardo – ipotizza Carrabs – per portare periodicamente qualcuna delle opere d’arte della collezione dell’ospedale ai Musei civici, in visione alla città".

C.B.