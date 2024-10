Dal folk europeo alle colonne sonore di Miyazaki

Le musiche tradizionali del folk europeo da ballare, le canzoni degli anni ‘90, le sonorità dell’indie e un omaggio pianistico alle atmosfere e alle colonne sonore dei film d’animazione di Hayao Miyazaki. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Microfoni e impianti del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno domani alle 21.30 quando arriveranno gli Alza Trad, un hard folk trio formato dai membri della band degli Alzamantes: proporranno un’immersione nel bal-folk e nelle danze popolari. In trio acustico, il gruppo si muoverà tra le musiche del Mediterraneo e quelle del nord Europa, tra rivisitazioni di classici e composizioni originali. Ingresso 8 euro con tessera Arci. Giovedì si cambierà completamente atmosfera con l’evento “Party ‘90“: dalle 22 a suon di dj-set si potranno riascoltare e ballare tutte le maggiori hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005, assieme alle sigle più amate dei cartoons dell’epoca, in un mix fra tormentoni e clima da cinepanettoni, aiutati a calarsi nei ricordi da videoproiezioni a tema. Ingresso 7 euro con tessera Arci. Venerdì alle 21.30 tornerà la musica dal vivo: sul palco seregnese il talentuoso pianista Armando Illario proporrà un “Omaggio a Miyazaki“.

Lo spettacolo sarà un viaggio tra le immagini, i suoni e le colonne sonore dei grandi capolavori d’animazione del maestro giapponese dello Studio Ghibli. Ingresso 8 euro con tessera Arci. Sabato, infine, sempre alle 21.30 spazio alle canzoni della scena indie con l’evento “Canta indie, canta male“, che farà scatenare sulle note dei brani più celebri del genere, scelti dal pubblico, suonati da una band e cantati assieme a squarciagola tra microfono aperto e karaoke. In apertura il cantautore rock Maurizio Pirovano. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.