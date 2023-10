Dal capitano degli Sharks Mattia alla regina paralimpica Anita Greco. Andare oltre l’ostacolo si può

Era il titolo dell’appuntamento organizzato dal Panathlon Monza Brianza. Ma non è rimasta una bella frase a effetto. Le testimonianze e gli interventi dei partecipanti alla serata “Grazie allo sport si vince nella vita“ hanno confermato come l’attività sportiva sia un potente mezzo di inclusione sociale, fondamentale per superare i limiti imposti dalla disabilità.

Si può, dunque, andare oltre l’ostacolo, come hanno spiegato le atlete e gli atleti che hanno partecipato all’incontro organizzato al Binario 7 grazie da Federico Gerosa, appassionato presidente del Panathlon Monza Brianza. "Ci tenevo ad esserci – ha spiegato Claudia Giordani, vicepresidente Coni, ex sciatrice della nazionale, vincitrice della medaglia d’argento nello slalom speciale alle Olimpiadi di Innsbruck 1976 – per ribadire quanto sia importante lo stare insieme. L’inclusione e il dialogo sono importantissimi per noi e per le generazioni future". L’elenco degli ospiti comprendeva, tra gli altri, anche Mattia Muratore (nella foto), capitano degli Sharks. La società è presente con una propria squadra nei campionati di Serie A1 e A2 di hockey in carrozzina. La prima squadra nel 2022 ha vinto per la seconda volta il titolo italiano. Mattia, laureato in giurisprudenza, capitano della nazionale che nel 2018 vinse il titolo iridato, da questa stagione ha deciso di lasciare spazio ai più giovani: giocherà con la seconda squadra in A2. "Quel successo al mondiale – ha riconosciuto Mattia – è stata la ciliegina sulla torta della mia carriera".

Sul palcoscenico hanno trovato spazio società da anni protagoniste nello sport, come l’Associazione Silvia Tremolada e la Polisportiva Sole di Lissone. Hanno parlato della loro vita da sportivi anche Giorgia Fascetta, Anita Greco e (in collegamento) Andrea Pusateri. Anita Greco, 20 anni, di Lesmo, è una nuotatrice del Corona Ferrea Monza. Quest’anno agli Special Olimpics di Berlino ha vinto la medaglia d’oro negli 800 stile libero e quella di bronzo nei 1.500 in acque libere: "È stata un’esperienza faticosa, ma bellissima". Il tema dello sport è stato al centro anche di un divertente un spettacolo messo in scena dai Geniattori, tutti componenti della Compagnia teatrale Il Veliero di Monza.

Gianni Gresio