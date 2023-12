Dai musical Anni ’30 al pop. Viaggio tra suoni, immagini e la magia del cinema muto

Un’immersione nelle sonorità ammalianti e nelle atmosfere oniriche del cinema muto. Un lungo viaggio tra musica e immagini, accompagnati da brani come “Moon River“, “Summertime“ e “Night and day“, eseguiti da un quartetto d’eccezione. È quanto proporrà il concerto multimediale “Dal grammofono al grande schermo“ che il festival itinerante Brianza Classica metterà in scena lunedì alle 20.30 nell’Auditorium comunale di piazza Risorgimento a Seregno. Protagonista dell’appuntamento sarà il quartetto d’archi The Palm Court Quartet (il nome del quartetto è ispirato ai cortili interni dei Grand Hotel della Belle Époque, là dove si incontravano classica e jazz), formato da David Simonacci e Daniel Myskiv ai violini, Lorenzo Rundo alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello.

Sarà uno spettacolo che intreccerà la musica dal vivo e le proiezioni di 20 piccoli gioielli visivi appositamente confezionati da un videomaker, creati usando come fonte d’ispirazione i brani celebri che l’ensemble andrà a suonare, trascrizioni quartettistiche di famose canzoni tratte da musical degli anni Trenta, colonne sonore di film, operette ed evergreen del pop internazionale. Si potranno così ascoltare il tema di “Schindler’s List“ scritto da John Williams, pezzi di Nino Rota da “Il Padrino“ e la “Moon River“ di Henry Mancini da “Colazione da Tiffany“; pagine indimenticabili di Andrew Lloyd Webber dai musical “Cats“ e “Il fantasma dell’Opera“. Ingresso con prenotazione al 3355461501.

Fabio Luongo