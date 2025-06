Da Wittrock a Elton John. Note all’aperto per cori e orchestra

Un concerto all’aperto per orchestre e cori e un’esibizione bandistica che spazierà da Wittrock a Elton John passando per Lady Gaga. Sono i due concerti che animeranno il pomeriggio di domani a Seregno e Sovico.

Alle 16 in piazzale Cadorna a Seregno si terrà l’evento dal titolo “La memoria è un ponte verso la libertà“, che vedrà impegnate la Filarmonica di fiati Città di Seregno (foto) e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco dirette da Mauro Bernasconi: con loro si esibiranno il coro seregnese “Il Rifugio“, il Coro Grigna Ana Lecco e i Vous de la Valgranda di Ballabio, accompagnati dalle voci recitanti di Carluccio Losa e Michele Maggioni. Ingresso libero. In caso di pioggia lo spettacolo si sposterà nell’Auditorium di piazza Risorgimento.

A Sovico, invece, sempre domani pomeriggio ma alle 17 in Villa Tagliabue, in viale Brianza, si potrà assistere al “Concerto in Villa“ del Corpo Musicale Giuseppe Verdi diretto da Laura Rigamonti: suoneranno musiche di John Tatgenhorst, Carl Wittrock e Brian Balmages, Smith e Compello, oltre a canzoni di Elton John, Lady Gaga, degli Aqua e dei Bts. Ingresso libero. In caso di maltempo si va al Nuovo Cinema di via Baracca.

F.L.