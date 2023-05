Da Vasco all’ukulele, un weekend di musica

di Fabio Luongo

Un omaggio al grande rock e pop italiani, il rock internazionale riletto in versione corale, le sonorità suggestive dell’ukulele, la poesia dell’alternative-folk di un’apprezzata band dall’Olanda e i nuovi artisti della scena indipendente, tra canzone d’autore, rap e rock. E poi le canzoni degli anni Novanta e Duemila tutte da ballare. Un weekend e un inizio di settimana pieno di musica per tutti i palati in Brianza. Oggi e domani in piazza IV Novembre a Lissone, nei giardinetti davanti alla biblioteca civica, si terrà l’iniziativa “Lissone On The Road”, con due giorni di concerti e street food, affiancati da un mercatino degli hobbisti e da bancarelle creative. Il sipario sulla festa si alzerà già dalle 11, mentre la musica scatterà dalle 21.30: stasera di scena La Compagnia del Blasco (foto) con un “Omaggio a Vasco”, per cantare tutti i brani più famosi del rocker di Zocca. Domani si svolterà sul pop con un “Omaggio a 883 & Pezzali” con la band Rotta X Casa di Max. Ingresso libero.

A Sovico invece oggi alle 17 in Galleria Frette concerto del Rock Live Choir: sarà una cavalcata nei pezzi più celebri del rock dagli anni Settanta in qua, riletti in chiave vocale da un coro trascinante, tra Pink Floyd e U2, AcDc e Nirvana, passando per Metallica, Guns N’Roses e Blur. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dalla Pro Loco. Al Tambourine di Seregno oggi alle 22 “Party ‘90 vs Party 2000”, una serata di dj-set che proveranno a fondere assieme il meglio delle hit pop, dance e rock dal 1990 al 2020, tra Gigi D’Agostino e David Guetta, oltre alle sigle dei cartoons più amati di quelle decadi, con un videoshow con proiezioni a tema che completerà il viaggio nei ricordi. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

Martedì alle 21 il circolo seregnese si trasformerà nel paradiso degli appassionati di ukulele: si ritroverà l’Ukulele Brianza Club e ci sarà un concerto della LeleOrchestra, tra ukulele, banjolele, mandolini, chitarre, percussioni e voci. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Mercoledì alle 21.30 da Utrecht, nei Paesi Bassi, arriverà sul palco di via Carlo Tenca l’artista olandese Thijs Kuijken, cuore del progetto I Am Oak, band in bilico tra alt-folk e slowcore, con brani melodiosi che mescolano poesia e sonorità immaginifiche, trasformando i sentimenti in paesaggi naturali.

Ad aprire lo spettacolo l’alternative rock di Her Bloomatches e Tum. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Giovedì, infine, spazio alla stessa ora a giovani talenti e artisti già maturi del territorio, con l’evento “Open Studios”: ad alternarsi dal vivo saranno Nude, il cantautore Luca Kabir, con le sue melodie orecchiabili e a tratti malinconiche, e il rapper Flam Boy, apprezzato per le sue capacità da un big del genere come Emis Killa. Ingresso libero con tessera Arci.