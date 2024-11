Da Seregno a Milano. La musica della memoria sul tranvai del cuore

Un viaggio fra le tradizioni brianzole e le canzoni milanesi. Un percorso in un’epoca in cui la Brianza sognava le luci della grande città e Milano cercava nel verde del territorio attorno pace e benessere. Un incontro sentimentale con la memoria e con luoghi a misura d’uomo, accompagnati dalle canzoni milanesi del ‘900, firmate da artisti come Giovanni D’Anzi, Enzo Jannacci, Nanni Svampa, Walter Valdi e Giorgio Gaber. Brani a cui si affiancheranno quelli di un cantautore contemporaneo, già Premio Tenco, e le poesie di alcuni autori seregnesi. Sabato alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno andrà in scena il concerto-spettacolo dal titolo “Ul tramvai dalla Brianza a Milan“, una serata con il cantautore Claudio Sanfilippo e la sua band, con un metaforico tram che guiderà a scoprire una Brianza e una Milano viste con occhi diversi. Si racconterà ai giovani una Milano e una Brianza che non ci sono più, mentre per chi ha qualche anno in più sarà un tuffo nei ricordi. Le parole saranno affidate alla voce recitante di Chiara Consonni, che interpreterà poesie di Pierino Romanò, Nino Malerba, Flavio Mariani e altri poeti seregnesi. Canzoni e musica saranno nelle mani della band formata dal cantautore e scrittore Claudio Sanfilippo (in foto) a voce e chitarra, da Val Bonetti alla chitarra acustica, da Rino Garzia al contrabbasso e da Marco Brioschi, uno dei protagonisti della scena jazz italiana, a tromba e flicorno. Ingresso gratis, prenotazione sul www.eventbrite.com.