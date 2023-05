Da Capo Verde e Cuba al tributo al Blasco Che ritmo all’OppArt

Un viaggio nel ritmo, dalle morne di Capo Verde alle sonorità cubane, passando per la bossa nova e lo swing, il tutto interpretato da un eclettico duo arpa-violino. E poi il grande jazz, dagli standard classici ai brani più moderni. Sono i concerti che si potranno ascoltare questo fine settimana sul palco del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico. Oggi alle 19 sarà di scena il Time Escape Duo, versione compatta e al femminile della band Time Escape 4et: Giulia Larghi al violino e Dora Scapolatempore all’arpa spazieranno in un ampio repertorio che avrà come filo rosso conduttore quello del ritmo, tra jazz, sound brasiliano e profumi tropicali. Domani alle 21 si cambierà atmosfera con un’immersione nel jazz più canonico: a esibirsi saranno i Jazz Tales, un trio composto da Giancarlo Porro ai sassofoni, Alessio Sabino alla tromba e alla chitarra e Fabrizio Bernasconi al pianoforte. Il gruppo sfrutterà la magia della musica per raccontare storie ed emozioni, muovendosi fra il jazz più tradizionale e pezzi contemporanei, riletti in modo originale. Prenotazioni a [email protected] Info 039.90.08.448.

Per gli amanti del rock ci sarà invece un appuntamento a Lissone: qui, domani alle 21.30, nel parco inclusivo Liberi Tutti di via San Francesco d’Assisi si terrà un concerto dei RedioVasco, tribute band di Vasco Rossi. Sarà l’occasione per riascoltare le canzoni più celebri del rocker di Zocca, riproposte con estrema fedeltà all’originale. L’evento si svolgerà durante la festa del parco organizzata dall’associazione Amici di Lollo, con giochi, attività e laboratori per i bambini fin dal pomeriggio.

F.L.