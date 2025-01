Da Andrea Vitali a storie familiari. Partono i “Pomeriggi letterari“

Uno dei romanzieri italiani più amati dal grande pubblico, un’apprezzata giallista, una scrittrice brianzola diventata star letteraria fino dal romanzo d’esordio. E poi altri autori, tutti che racconteranno i loro libri più recenti e dialogheranno confrontandosi con i lettori. Sei appuntamenti, da qui a metà aprile, con la letteratura contemporanea e la passione per la scrittura. Prenderà il via questo pomeriggio a Nova Milanese la rassegna “Pomeriggi letterari“, diventata ormai una consuetudine per la città, consolidatasi negli anni. Tutti gli incontri si terranno il sabato alle 16 nella sala di rappresentanza di Villa Brivio, in piazzetta Vertua Prinetti, sede anche della biblioteca civica. Ad aprire le danze sarà oggi Andrea Vitali, romanziere che da tempo riscuote il plauso di pubblico e critica e che parlerà del suo ultimo libro “Il sistema Vivacchia - I casi del maresciallo Ernesto Maccadò“. Sabato 25 toccherà a Manuel Bova con “Un millimetro di meraviglia“, un intreccio di storie e destini tra i carrugi di Genova, mentre il 15 febbraio Marco Erba presenterà “Il male che hai dentro“, un romanzo che narra la violenza ma anche la possibilità di salvarsi e ripartire. L’8 marzo sarà la volta della giallista milanese Rosa Teruzzi e del suo “La ballata dei padri infedeli“, una nuova indagine per le Miss Marple del Giambellino protagoniste dei suoi libri. Il 29 arriverà in Villa Brivio la monzese Beatrice Salvioni per discutere del suo secondo romanzo “La malacarne“, mentre il 12 aprile a concludere la rassegna sarà Elena Torri con il suo romanzo familiare e di donne “La vita che non hai avuto“, ambientato nel 1944 lungo la Linea Gotica. Ingresso libero. Per informazioni contattare lo 0362.43.498 o scrivere via mail a novamilanese@brianzabiblioteche.it.

F.L.