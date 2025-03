Cosa farò da grande? La scuola del futuro. Tre serate per aiutare i ragazzi a scegliere

Tre serate per guidare gli studenti alla scelta della scuola superiore. L’istituto comprensivo Giovanni XXIII, scuola capofila della Rete orientamento che unisce le scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Nova Milanese (Giovanni XXIII e Margherita Hack), Muggiò (D’Acquisto e Casati) e Varedo (Bagatti Valsecchi e Aldo Moro), organizza anche quest’anno le serate “Orientiamoci al futuro“. L’iniziativa, rivolta alle famiglie e agli studenti di seconda media, ha l’obiettivo di illustrare i percorsi della scuola superiore per supportare una scelta consapevole e informata.

Novità dell’edizione 2025 è il cambio di prospettiva nell’organizzazione delle presentazioni: le scuole non saranno più suddivise per tipologia, quindi licei, istituti tecnici, istituti professionali e centri di formazione professionale, ma per aree di interesse. Questa impostazione innovativa segue le linee guida dell’orientamento, che sottolineano l’importanza di partire dai talenti e dallo stile di apprendimento di ciascun alunno, piuttosto che dalla struttura degli istituti. Le serate, a cui si potrà accedere su prenotazione, saranno tre e si svolgeranno al Teatro Comunale di Nova Milanese alle 21: il 14 marzo per la presentazione degli indirizzi scientifico-tecnologici, il 21 marzo per la presentazione degli indirizzi economico-commerciali e il 28 marzo per la presentazione degli indirizzi umanistico-creativi. Durante gli incontri interverranno numerose scuole superiori del territorio di Monza e Brianza, che illustreranno le caratteristiche dei diversi percorsi, le loro peculiarità e i possibili profili di accesso.

"Si tratta di appuntamenti fondamentali - spiega Francesca Di Maio, referente orientamento per l’istituto comprensivo Giovanni XXIII - perché la prima condizione necessaria a una scelta consapevole è conoscere tutte le opportunità disponibili. Offrire questa panoramica ai ragazzi e alle loro famiglie significa accompagnarli in un percorso di crescita che metta al centro le loro aspirazioni e capacità". A conclusione del percorso, sabato 12 aprile si terrà il “Progetto Orientamento“ della Rete: il “Salone dell’orientamento e delle professioni“ che consentirà ai ragazzi e alle ragazze di tutti gli istituti di poter incontrare professionisti di diversi settori che potranno condividere i propri percorsi formativi e lavorativi oltre a essere una vetrina per le scuole superiori che avranno modo di incontrare gli alunni delle classi seconde.

Veronica Todaro