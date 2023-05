Corso per diventare sviluppatori Java

Criteri d’ammissione: essere domiciliati in Lombardia (residenza non obbligatoria), avere tra i 18 e i 30 anni, rispettare gli orari delle lezioni dalle 9 alle 18. Il corso con modalità di frequenza semi presenziale: 400 ore si tengono a distanza con Zoom, mentre 100 ore si tengono in presenza a Brugherio, con una pausa estiva nelle due settimane centrali di agosto.

Il programma del corso prevede lezioni di problem solving, data structures and algorithms, object-oriented programming in Java and advanced OO programming, data bases and Sql language, introduction to the web application, front-end (JavaScript for web development).

Gli studenti otterranno le competenze necessarie per accedere a lavori come Full stack web developer in Java.

È necessario partecipare ad almeno l’80% delle lezioni per poter accedere al certificato di frequenza rilasciato da Generation Italy, la fondazione no-profit che offre corsi gratuiti di formazione professionalizzante al termine dei quali garantisce almeno un colloquio di lavoro.

Per informazioni e iscrizioni: https:italy.generation.org.