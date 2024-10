Corso Milano cambia volto. Le rampe dei sottopassi diventano piccoli giardini

Corso Milano cambia volto. I sottopassi in prossimità di largo Mazzini e in corso Milano, davanti ai giardini della stazione saranno trasformati in aree verdi a raso. Una soluzione attesa da anni

per cancellare il totale stato di degrado in cui erano ridotti i sottopassi, vietati al passaggio con appositi cancelli. I lavori, che dureranno circa tre mesi, partiranno questa settimana e costeranno 125.400 euro. In particolare, i tunnel pedonali saranno chiusi e le sei rampe di scale esistenti diventeranno aiuole a verde con muretti di contenimento, nelle quali saranno messe a dimora essenze arboree. Allo stesso tempo, le isole spartitraffico e di attraversamento pedonale presenti in largo Mazzini verranno sistemate con pavimentazione in porfido e verranno sostituiti i delineatori stradali danneggiati tra le due corsie della porzione di corso Milano all’altezza di largo Mazzini.

"I lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Marco Lamperti – sfrutteranno lo spazio delle scalinate per ampliare il verde in città, consegnando alla cittadinanza luoghi che saranno soggetti a costante e attenta cura. La possibilità di accesso agli spazi dei sottopassi sarà consentita ai soli addetti ai lavori per eventuali manutenzioni dei sottoservizi". "Con questo intervento – sottolinea il sindaco, Paolo Pilotto – intendiamo trasformare luoghi sporchi e insicuri in spazi urbani che contribuiscono a valorizzare la bellezza della città. La cura del verde prenderà il posto di angoli sempre più problematici, anche sotto il profilo della pulizia e della manutenzione, ormai inadatti ad accogliere chi si dirige verso la stazione o chi arriva in città con il treno".