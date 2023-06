"Corso gratuito di formazione per magazziniere a Desio Brianza: requisiti e informazioni"

Per chi sta pensando di lavorare come magazziniere, il Consorzio Desio Brianza propone un corso di formazione gratuito per acquisire le competenze necessarie al ruolo. Con il corso i partecipanti potranno iniziare a formarsi e ad acquisire le competenze di gestione delle diverse operazioni di magazzino, per entrare nel mercato del lavoro e rispondere alle ricerche di questo profilo. Il corso gratuito per magazziniere permette di acquisire le competenze necessarie per lavorare in aziende di produzione, industriali, commerciali e di trasporto. Il magazziniere può lavorare in piccole o grandi aziende e catene che si occupano di vendita al dettaglio e all’ingrosso, non solo nel settore alimentare ma anche nel settore metalmeccanico e chimico-farmaceutico. Requisiti di accesso al corso: maggiorenni residenti o domiciliati a Bovisio Masciago, Limbiate, Desio, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, beneficiario Rdc o Isee inferiore a 6mila euro o in condizione di indigenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza, preferibilmente in possesso di patente. Il corso dura 60 ore (48 teoria e 12 teoriapratica per rilascio patentino), 3 pomeriggi a settimana, dalle 14 alle 18 e si terrà a Desio nella sede dell’Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza in via Lombardia 59 e a Cinisello Balsamo presso Ruggeri s.n.c. per la prova pratica con il muletto. Informazioni

e iscrizioni: tel. 0362-39171 o all’indirizzo mail [email protected]

Veronica Todaro