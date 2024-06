Corso di muletto per disoccupati

Iscrizioni aperte per il corso di addetto alla gestione del magazzino con patentino del muletto destinato a persone disoccupate.

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le nozioni per organizzare, gestire o riprogettare il magazzino di un’azienda, con esempi concreti e casi reali.

La persona formata potrà operare all’interno di magazzini di piccole, medie e grandi dimensioni. Requisiti per frequentare gratis: essere domiciliati in regione Lombardia, età compresa fra 18 e 65 anni compiuti, beneficiari di sostegno al reddito (Naspi, Dis-Col), percettori di Rdc, disoccupati over 55, disoccupati con una Did di almeno 180 giorni, giovani e donne indipendentemente dalla condizione di fragilità, beneficiari iscritti al collocamento mirato delle Legge 68/99, lavoratori working poor. L’operatore di magazzino della logistica e della spedizione svolge attività relative alla movimentazione, allo stoccaggio e alla spedizione delle merci sul territorio nazionale e internazionale, permettendo al prodotto di essere distribuito, gestendo i relativi flussi documentali.

Opera sia in aziende di produzione, industriali e commerciali, sia in aziende di trasporto o di servizi logistici.

La sua funzione è trasversale a tutti i settori di produzione, ma in particolar modo nell’ambito dei trasporti, avendo come focus lo stoccaggio e la movimentazione delle merci/prodotti, anche per conto terzi.

Il corso, della durata di 120 ore, si terrà a Monza. Per informazioni: Risorse Italia Srl, https://corsidia.org/. Veronica Todaro