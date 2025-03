Corso di formazione operatore macchine

Ultimi posti disponibili per il corso operatore macchine a controllo numerico con partenza prevista a fine mese al Centro di formazione Sandro Pertini di Seregno di Afol Monza e Brianza, l’Agenzia che si occupa di formazione, orientamento e lavoro. Sessanta ore per imparare a eseguire l’attrezzaggio di macchine utensili a cnc, controllare le fasi di lavorazione della macchina a cnc, effettuare la manutenzione ordinaria di macchine utensili a controllo numerico. Requisiti d’accesso: conoscenza del disegno meccanico. Il corso si terrà due volte alla settimana con frequenza serale, in presenza. Le lezioni, divise a moduli, prevedono teoria su tecnologia dei metalli, elementi di tecnologia meccanica, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, elementi di disegno meccanico, elementi di elettromeccanica, caratteristiche degli attrezzi ed utensili meccanici macchine utensili a controllo numerico, processi di lavorazione meccanici.

Al termine sono previsti accertamenti finali con esercitazioni e test scritto che porteranno al rilascio della certificazione di competenza. Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 12 allievi. È previsto un contributo di 360 euro. Per informazioni e iscrizioni si può contattare Laura Confalonieri, inviando una email a l.confalonieri@afolmb.it o telefonando allo 0362.862185. Tutte le informazioni in merito al corso sono pubblicate sul sito di Afol, https://afolmonzabrianza.it/.

Veronica Todaro